У полі біля села Тужанівці Стрийського району діти знайшли рештки людського тіла. Припускають, що вони належать зниклій безвісти восени минулого року 33-річній мешканці Нового Роздолу.

У Стрийському районному управлінні поліції розповіли ZAXID.NET, що діти знайшли людські рештки ще у четвер, 25 березня, біля лісу на околиці села Тужанівці, що за 6 км від Нового Роздолу. Про свою знахідку вони повідомили дорослим, а ті вже викликали на місце події поліцію.

За попередньою версією поліції, знайдені кістки належать зниклій півроку тому 33-річній мешканці Нового Роздолу, яка перебувала у розшуку як безвісти зникла. Жінку впізнали родичі по зубах та залишках одягу. Жінка зникла 27 вересня минулого року по дорозі до родичів у село.

Знайдені останки правоохоронці скерують на молекулярно-генетичну експертизу, яка поставить остаточну крапку в опізнанні тіла. Причина смерті молодої жінки наразі невідома. Її має встановити судово-медична експертиза.