30 березня дівчина вийшла з дому у Львові та досі не повернулась

Львівська поліція оголосила у розшук 17-річну львів’янку Наталю Леушіну. Дівчина вийшла з дому ще у вівторок, 30 березня, та досі не повернулась.

Як повідомили ZAXID.NET у Нацполіції Львівщини, ввечері у середу, 31 березня, до поліції звернулась мати Наталі Леушіної та повідомила про зникнення своєї доньки. За словами матері, дівчина в обід 30 березня вийшла з дому у Львові та досі не повернулась. Приблизно о 13:00 31 березня вона вийшла на зв'язок з батьками, однак після цього зв'язок перервався.

17-річну дівчину оголосили у розшук та закликають усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Наталі Леушіної, звертатись у поліцію.

Прикмети: зріст 156 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижене світле волосся, очі карі, була одягнена в сині джинси, сині кросівки із білою підошвою, чорна спортивна кофта, кепка чорного кольору.

P.S. Приблизно о 15:00 1 квітня стало відомо, що дівчину знайшли живою і неушкодженою.