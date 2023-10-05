Поліція оголосила у розшук 15-річного Олега Дмитріва та 14-річного Олександра Бугеря, які безвісти зникли ще 3 жовтня

Поліція Івано-Франківської області оголосила у розшук 15-річного Олега Дмитріва та 14-річного Олександра Бугеря, які безвісти зникли ще 3 жовтня. Поліція закликає усіх, хто має інформацію про їхнє місцеперебування, телефонувати на 102.

Як вказано у повідомленні поліції, відділ ювенальної превенції розшукує хлопців, які 3 жовтня близько 18:00 вийшли з дому і відтоді їхнє місцеперебування невідоме.

Зник 15-річний Олег Дмитрів, мешканець Івано-Франківська. Прикмети розшукуваного: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, довге, кучеряве. Був одягнений в чорні шорти з білими вставками, чорну кофту, куртка темно -сірого кольору, мав при собі сумку чорного кольору.

Також зник 14-річний Олександр Бугерь, теж житель Івано-Франківська. Прикмети розшукуваного: зріст 168 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, довге. Одягнений в чорні штани з білими вставками, сіру кофту, куртка типу сорочки та мав при собі сумоку фірми «Staff».

Правоохоронці звертаються до громадян, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітніх Олега Дмитріва та Олександра Бугеря або надати іншу корисну інформацію, та просять негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, +380 (96) 327 70 24, +380(97) 983 21 32.