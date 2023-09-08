Радехівський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків матір неповнолітньої дівчини, яка втекла з дому. Суд призначив їй 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, випадок стався вночі 19 серпня. 16-річна дівчина вирішила втекти з дому та сіла на потяг до Кривого Рогу. Мати звернулась до поліції і доньку зняли з потяга в смт Красне Золочівського району.

На матір дівчини поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків. У матеріалах справи не наведено пояснення самої неповнолітньої про причини, через які вона вирішила втекти з дому.

Справу розглянула суддя Оксана Патинок, яка визнала жінку винною у вчиненні адмінправопорушення та призначила покарання – 850 грн штрафу та зобов’язала сплатити 537 грн судового збору.