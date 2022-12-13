Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції перевіряє півтори тисячі співробітників, які потенційно можуть бути причетними до колаборації. З них 770 – вже колишні працівники поліції, а 790 – люди, які проходили службу в інших правоохоронних органах і, у тому числі у поліції.

З цих 1500 людей 217 вже отримали підозри, розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Ми чітко впевнені, що ці люди працювали на окупаційну владу у складі або місцевої влади, або у складі правоохоронних органів. Що стосується портрета зрадника…Для мене зрадник завжди один. Зрадник держави має відповідати за законом. І жодні обставини не можуть заставити людину зрадити свою державу. Водночас щодо психологічного портрета зрадника-поліцейського чи іншого правоохоронця і цивільної особи – є різниця. Цивільні не приймали присягу, у таких випадках можна хоч якось пояснити чому той чи інший чоловік чи жінка підтримали ворога. А що стосується працівника правоохоронного органу, то він свідомо, знаючи, що присягав народу України, державі, зробив цей крок. Тобто я вважаю, що така людина свідомо ухвалювала рішення щодо роботи на окупанта», – заявив голова Національної поліції в інтерв’ю РБК-Україна.

Клименко також повідомив, що правоохоронців, які після наказу керівництва не виїхали з окупованих територій, звільнили з Нацполіції. Водночас тих, хто виїхав з окупації, перевірили на поліграфі.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Львові судитимуть чотирьох поліцейських з Генічеська Херсонської області, які перейшли на бік російських окупантів.