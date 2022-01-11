Міський голова стверджує, що поки не живе у новому будинку

Після моніторингу соціальних мереж та публікацій у рівненських ЗМІ про придбання міським головою Рівного Олександром Третяком будинку поліція розпочала перевірку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного декларування недостовірної інформації й з’ясовуватимуть, скільки насправді коштує двоповерховий будинок в елітному житловому масиві, скільки заплатив за нього новий власник і де він взяв кошти.

Про розслідування факту придбання мером Рівного нового будинку стало відомо у вівторок, 11 січня. Речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька підтвердила ZAXID.NET факт відкриття 5 січня кримінального провадження. «Після моніторингу публікацій у ЗМІ та в соцмережах було підготовлено рапорт, на підставі якого відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу, тобто за умисне декларування неправдивої інформації. Слідство вбачає у рапорті достатньо підстав для відкриття провадження», — розповіла речниця.

Про купівлю Олександром Третяком нового будинку у житловому масиві GreenVille на околиці Рівного стало відомо одразу після придбання, яке відбулося 21 грудня 2021-го. Олександр Третяк пояснив ЗМІ, що взяв $71 тис. кредиту в Ощадбанку на 30 років і доклав власні заощадження у розмірі понад $30 тис. Міський голова стверджував, що придбав будинок за $102 тис., однак поки що у ньому не живе, адже потрібно ще провести низку ремонтних робіт, тому мешкає з сім’єю у багатоквартирному будинку на вул. Макарова.

Придбаний мером двоповерховий будинок з терасою має площу 279,8 кв. м. За даними видання Рівне Онлайн, цей же будинок до придбання міським головою продавався за $220 тис. Тож тепер поліція має встановити, звідки гроші, чи внесені вони у декларацію і скільки насправді коштує новопридбане житло.

У декларації рівненського мера за 2020 рік вказана квартира площею 34,7 кв м у Рівному, яка належить Тамарі Телепей і якою користується Олександр Третяк з дружиною та сином. Він має у власності земельну ділянку у селі Корнин Рівненського району та два легкові автомобілі, Volkswagen Passat 2009 року випуску та Mercedes-Benz 2005-го року. Міський голова задекларував внески громадян до його виборчого фонду як кандидата на міського голову у розмірі один мільйон гривень і мав на той час $36 тис. готівкою. У декларації не вказано жодної власності дружини та сина міського голови.