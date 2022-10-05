Коробка вирваних зубних протезів виявлена в селі Піски-Радьківські біля Ізюма

Українські правоохоронці знайшли катівню в селі Піски-Радьківські в Ізюмському районі на Харківщині, де російські окупанти знущалися із захоплених військовослужбовців. Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у вівторок, 4 жовтня.

Після деокупації області до поліції надходять заяви про колаборантів, злочини армії РФ, а також свідчення місцевих жителів.

Так, після звільнення Пісків-Радьківських селяни повідомили поліції, що в підвалі одного з домів утримували полонених: місцевих мешканців, АТОвців та полонених із ЗСУ.

відео Нацполіції

«Сусіди постійно чули звідти крики... На цю мить поліції точно відомо про катування – закопування в землю заживо та застосування протигаза з ганчіркою, що тліє», – розповів Болвінов.

За його словами, у катівні також знайшли фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками та лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут.

Поліції вже відомі імена військовослужбовців, над якими знущалися росіяни. Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися в цій катівні.