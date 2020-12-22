Поліцейські в Слов’янську Донецької області у вівторок, 22 грудня, затримали 26-річного чоловіка, підозрюваного у потрійному вбивстві, яке сталося 19 грудня.

За інформацією поліції, до злочину причетний раніше судимий місцевий житель. Правоохоронці стверджують, що спершу він вбив свого знайомого, а потім – його співмешканку та її 79-річну матір.

«Потерпілий запросив до себе у гості 26-річного знайомого. Дорогою до магазину між ними сталася сварка, під час якої гість задушив чоловіка мотузкою та сховав його тіло біля гаражів. Щоб прибрати свідків, зловмисник повернувся до квартири та вбив рідних загиблого – 54-річну співмешканку та матір, перерізавши їм горло», – уточнили поліцейські.

Пізніше підозрюваний переховувався від правоохоронців у знайомих.

Поліція інкримінує затриманому умисне вбивство двох або більше осіб, що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.