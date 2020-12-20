В суботу, 19 грудня у Слов’янську Донецької області знайшли мертвими чоловіка і двох жінок, у зв'язку із чим поліція розпочала розслідування.

«Працівник комунальної служби повідомив до поліції, що біля гаража виявив тіло 56-річного чоловіка. Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу загиблого, а також виявили тіла ще двох загиблих – співмешканки чоловіка та її матері», – сказано в повідомленні поліції Донецької області.

На місце події прибули поліцейські, кінологи, співробітники криміналістичної лабораторії та керівництво обласної поліції. Встановлено, що жінки були 1966 і 1940 років народження. На тілах всіх трьох людей – сліди насильницької смерті.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство двох або більше осіб» Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють усі версії злочину.

«Розпочато операцію з розшуку та затримання злочинців, до якої залучено весь особовий склад місцевої поліції. Територію обстежують кінологи зі службовими собаками. Розгорнуто оперативний штаб», – додали правоохоронці.