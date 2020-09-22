У Деснянському районі Києва поліція затримала хакера, який зірвав п’ять концертів однієї з українських співачок. За інформацією правоохоронців, затриманий незаконно втручався в роботу системи з онлайн-продажу квитків.

Відомо, що 24-річний хакер – із Харкова, але проживає в Києві. У поліції не назвали, чиї концерти зривав хакер, але зауважили, що постраждала співачка була його улюбленою. Мотивів дій хакера поліція теж не повідомила.

«Чоловік здійснював DDoS-атаки на сайти та налаштував бот-мережу, яка перешкоджала іншим користувачам у купівлі квитків. При цьому фігурант використовував іноземні VPN-сервіси. В результаті таких дій, два концерти співачки було скасовано. Ще три – відбулися за присутності лише 30% глядачів», – повідомили у понеділок, 21 вересня, в кіберполіції.

Правоохоронці зауважили, що затриманий хакер завдав своїми діями збитків на понад 500 тис. грн. Під час обшуків у нього вони вилучили комп’ютери і мобільні телефони, які скерували на експертизу. 24-річному чоловікові загрожує до шести років ув’язнення.