Обід із сирою морквиною подали в ліцеї №9

У Чернівцях поліція відкрила кримінальне провадження після скарги на організацію харчування учнів у ліцеї №9. 2 вересня у школі на обід учням подали сиру морквину, хліб та сирну запіканку. Після цього випадку Чернівецька ОВА почала проводити перевірки якості харчування у всіх навчальних закладах області.

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У коментарі ZAXID.NET у Головному управлінні Нацполіції в Чернівецької області підтвердили, що відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм (ст. 325 ККУ). Санкція статті передбачає від 17 до 51 тис. грн штрафу або до трьох років пробаційного нагляду, обмеження волі чи ув'язнення. Наразі у поліції проводять досудове розслідування.

У коментарі «Суспільне.Чернівці» представник фірми-підрядника з харчування у Чернівецькому ліцеї №9 Василь Пацарнюк заявив, що правопорушення з їхнього боку не було.

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«У цій ситуації вони зараз розбираються. Це ж не проти нас відкрили справу, а за фактом. А якщо брати сам факт, то дати дитині моркву – це кримінал?», – відповів Василь Пацарнюк.

Він додав, що підрядник не порушив норм харчування та подав страви згідно з затвердженим меню.

«Єдине, що того дня не встигли порізати моркву. Це був перший день, нова локація, 650 дітей. У нас тут ще не було кейтерингу», – зазначив Василь Пацарнюк.

Додамо, що з 10 вересня Держпродспоживслужба розпочала перевірки організації харчування у школах України. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Софієнко. За її словами, перевірки проводитимуть без попередження.

Нагадаємо, з 1 вересня всі учні мають отримувати безкоштовне гаряче харчування у школах. Чернівецька область отримала на це майже 272 млн грн державної субвенції.