Правоохоронці викрили ще дев’ятьох українців, які публікували у соцмережах відео роботи протиповітряної оборони у Києві. Про це повідомляє Національна поліція.

За даними правоохоронців, мешканці міста знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки Росії на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.

«Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію», – йдеться у повідомленні.

У Києві викрили ще дев’ятьох осіб, які в соцмережах публікували відео роботи ППО

У поліції уточнили, що порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

«Усіх їх було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин», – додали правоохоронці.

Розслідування триває за фактом коригування вогню (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу). За це затриманим загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.