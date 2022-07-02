Поліція викрила незаконний реабілітаційний центр для наркозалежних, який діяв без жодних ліцензій в Ужгороді. За даними слідства, у центрі під охороною утримували пацієнтів, яким було заборонено покидати приміщення. Крім того, людей били, прив’язували скотчем і проти волі вводили різні медпрепарати. За перебування пацієнта у центрі родичі платили по 15 тис. грн у місяць за особу. Про кількість людей, яких утримували у цьому реабілітаційному центрі, поки не повідомляється. Наразі трьох організаторів незаконного реабілітаційного центру в Ужгороді звинувачують у незаконному позбавленні волі людей. За скоєне усім трьом підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.

Як у суботу, 2 липня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, троє чоловіків, мешканців Ужгорода та навколишніх сіл організували діяльність незаконного реабілітаційного центру для людей, які страждають від наркотичної чи алкогольної залежності. Центр діяв без жодних ліцензій та дозволів протягом двох років. Крім того, як стверджують правоохоронці, тут незаконно утримували пацієнтів, прив’язували їх до ліжок та не надавали необхідну медичну допомогу.

«Під приводом лікування осіб незаконно утримували в орендованому будинку. Він перебував під постійною охороною і «пацієнти» були позбавлені можливості вийти за межі домоволодіння. У разі спротиву до них застосували різного виду покарання, тиск, вводили медичні препарати. Вартість перебування у центрі за місяць складала 10-15 тис. грн, які сплачували родичі пацієнтів»,– йдеться у повідомленні прокуратури.

За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, пацієнтам реабілітаційного центру забороняли навіть самостійно пересуватися, користуватися мобільними телефонами, спілкуватися та бачитися з рідними. «Людей, які намагалися втекти від такого лікування, били, зв'язували та упродовж кількох днів залишали на самоті», – додають у ДСР.

Під час обшуків у реабілітаційному центрі в Ужгороді правоохоронці вилучили документацію, зброю та набої, велику кількість медичних препаратів, списки незаконно утримуваних пацієнтів, «чорнові» записи. Крім того, у приміщенні центру виявили непритомного чоловіка, прив’язаного до ліжка скетчем. До нього одразу викликали медиків, які відвезли його до лікарні.

«Крім того, встановлено факт, коли закарпатець, якого проти його волі утримували в центрі, два тижні знаходився там із симптомами двостороннього запалення легенів. Допомогу йому надали тільки коли чоловіку вже критично необхідна була госпіталізація», – додають у прес-службі прокуратури.

Трьом фігурантам справи вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою). За скоєне чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.