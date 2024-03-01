Волинські поліцейські припинили діяльність злочинної організації, яка збувала наркотики

Волинські поліцейські викрили злочинну групу, яка спеціалізувалася на розповсюдженні наркотиків на території України, зокрема у Волинській та Львівській областях. Організаторкою виявилася 31-річна львів’янка, яка залучила до бізнесу ще 21 спільника. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомила 1 березня поліція Волинської області, ділки шукали клієнтів через телеграм-канал. Збували канабіс, амфетамін, «Альфа-PVP», рідину ТГК та іншу наркосировину, залишаючи закладки. Правоохоронці провели у підозрюваних кілька оперативних закупок, завдяки яким вдалося встановити учасників злочинної організації, а також канали збуту заборонених речовин.

«Постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Волинської та Львівської областей налагодила 31-річна мешканка Львівської області, подбавши про декілька рівнів конспірації, аби правоохоронці не розсекретили цю злочинну діяльність. До свого “бізнесу” залучила ще понад 20 осіб, кожен з яких мав чітко визначену роль із забезпечення існування злочинного наркокартелю», - повідомив начальник управління боротьби з наркозлочинністю Олег Зубко.

За цінами «чорного ринку» така діяльність приносила фігурантам орієнтовно понад 35 млн грн доходу в місяць.

Поліцейські провели 31 санкціонований обшук, вилучили більше десяти кілограмів заборонених речовин на понад 15 млн грн. Усіх учасників затримали. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. У четвер, 29 лютого, організаторці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами ) та за ч. 2, 3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб), а її спільникам – за ч. 2, 3 ст. 307 ККУ і за ч. 2 ст. 255 ККУ (участь у злочинній організації). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.