З злочин чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення

Поліцейські затримали 22-річного чоловіка за зґвалтування 24-річної колеги у Києві. Інцидент стався на околиці міста після того, як співробітники завершили зміну на підприємстві і підняли на інший поверх будівлі, на якому ночували. За інформацією правоохоронців, чоловік був у нетверезому стані.

Про зґвалтування у поліцію заявила сама 24-річна жертва. Вона розповіла, що інцидент стався ввечері у будівлі на вул. Свято-Троїцькій. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група, яка й виявила підозрюваного. «Ми з’ясували, що 24-річна уродженка Вінницької області працювала з затриманим на одному підприємстві. Працівники виконували роботу на першому поверсі будівлі, а жили на другому. У ході спільного відпочинку, після робочого дня, чоловік напідпитку почав чіплятися до колеги, затягнув її у складське приміщення та зґвалтував», – розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе.

Правоохоронці виявили речові докази скоєного зґвалтування. 22-річному чоловіку уже офіційно повідомили про підозру. Наразі суд обирає запобіжний захід затриманому. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно поліція провела масштабні обшуки у організаторів алковечірок, на яких споювали і знущалися із дівчат. Після обшуків поліцейські оголосили підозру за розповсюдження порнографії двом учасникам вечірки. Ще шестеро фігурантів отримали повістки до військкомату.