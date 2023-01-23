Співучасник злочину деякий час переховувався від поліції, але його викрили

Поліцейські Червоноградського району затримали двох зловмисників, які скоїли розбійний напад на пенсіонера у його помешканні. Їх помістили під варту.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, 79-річний мешканець одного з сіл Червоноградського району повідомив у поліцію, що невідомі люди ввечері 17 січня проникли у його приватний будинок, побили і пограбували. Двоє невідомих – чоловік та жінка – забрали гроші, інші цінні речі і втекли.

«Вже невдовзі правоохоронці встановили особи причетних до скоєнні злочину мешканців району, 18-річного чоловіка і 32-річної жінки. Зловмисницю було відразу затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, а чоловік деякий час переховувався, проте невдовзі правоохоронці встановили його місцеперебування і також затримали», – зазначено у повідомленні поліції 23 січня.

У них вилучили речові докази. Нападники не були знайомими з постраждалим, але це мешканці цього ж району. Їм повідомили про підозру за ч.4 ст.187 ККУ (розбій). Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану за майнові злочини (крадіжки, грабежі, розбої, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або зловживання службовим становищем), передбачені максимальні покарання.