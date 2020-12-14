40-річного чоловіка з сокрирою затримали у центрі Дрогобича

40-річний мешканець Дрогобича саморобною сокрирою пошкодив пам’ятник Івану Павлу ІІ у центрі Дрогобича. Чоловіка оперативно затримали поліцейські.

Як повідомили в управлінні поліції охорони Дрогобицької області, інцидент трапився у суботу, 12 листопада. Місцевий мешканець повідомив на «102» про невідомого чоловіка з сокирою на вул. Ярослава Осмомисла.

Працівники поліції охорони приїхали на місце події та обстежили територію. Поліцейські помітили 40-річного чоловіка у шубі з шкірою собакою на плечі, патронажем та стрічкою для набоїв. При собі чоловік мав саморобну сокиру.

У YouTube опублікували відео, де дивний на вигляд чоловік пошкоджує пам'ятник Івану Павлу ІІ

Пізніше з’ясувалось, що 40-річний дрогобичанин пошкодив пам’ятник Папі Івану Павлу ІІ, відтявши йому пальці.

Чоловік відтяв пальці пам'ятнику Івану Павлу ІІ у Дрогобичі (фото поліції і з соцмереж)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.