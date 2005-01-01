Львівська поліція заперечила інформацію про затримання втікача з психлікарні

Чоловік перебував у закладі на час судово-медичної експертизи

33-річного Олександра Стрюкова, що у суботу втік з Львівської психіатричної лікарні, де перебував на примусовій судово-медичній експертизі, досі не знайшли. Про це ZAXID.NET повідомила керівниця прес-служби Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

«Ні, поліція поки не знайшла цього чоловіка, його шукають»,. – сказала Світлана Добровольська, заперечивши таким чином інформацію поширену засновником сайту «Варта1» і співробітником поліції Ігорем Зінкевичем.

У неділю вранці Зінкевич поширив у Facebook інформацію про затримання Стрюкова. На прохання ZAXID.NET пояснити походження цієї інформації і її достовірність, Ігор Зінкевич відмовився від коментарів.

У Львівській психіатричній лікарні також заперечили інформацію про затримання пацієнта-втікача.

Нагадаємо, у суботу, 20 січня, з Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні втік пацієнт. Про це ZAXID.NET повідомив виконувач обов’язків головного лікаря Олександр Губар.

«Пацієнт родом з Дрогобича перебував у нашому закладі на час судово-медичної експертизи від листопада, він чекав рішення суду про те, чи осудний за скоєння низки дрібних крадіжок. Зник під час денної прогулянки», - розповів у коментарі ZAXID.NET виконувач обов’язків головного лікаря Олександр Губар.

33-річний Олександр Стрюков, який втік з психлікарні

Також Олександр Губар додав, що під час прогулянки на подвір’ї перебували 9 людей, серед них співробітник медичного закладу, який наглядав за пацієнтами. Охорони у психіатричній лікарні немає.

Співробітник лікарні написав пояснювальну. З понеділка у психіатричній лікарні скличуть спеціальну комісію, яка розбиратиметься, хто винен.