У Львові з психіатричної лікарні втік пацієнт

Пацієнт перебував на примусовому лікуванні

У суботу, 20 січня, з Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні, що на вул. Кульпарківська, 95 втік пацієнт. Про це ZAXID.NET повідомив виконувач обов’язків головного лікаря Олександр Губар.

Як стало відомо ZAXID.NET, 34-річний чоловік зник сьогодні близько 16:00.

«Пацієнт перебував у нашому закладі на час судово-медичної експертизи від листопада, він чекав рішення суду про те, чи осудний за скоєння низки дрібних крадіжок. Зник під час денної прогулянки», - розповів у коментарі ZAXID.NET виконувач обов’язків головного лікаря Олександр Губар.

Також Олександр Губар додав, що під час прогулянки на подвір’ї перебували 9 людей, серед них співробітник медичного закладу, який наглядав за пацієнтами. Охорони у психіатричній лікарні немає.

«Маючи досвід перебування у СІЗО, знайти спосіб відвернути увагу одного медичного працівника не так складно. Зараз цей співробітник пише пояснювальну, ми з’ясуємо, що він у цей момент робив, якщо у діях буде виявлена непрофесійність, то ми будемо приймати міри. З понеділка ми скличемо спеціальну комісію, яка розбиратиметься, хто винен», - зазначив лікар.

За даними співробітника поліції Ігоря Зінкевича, пацієнт був вдягнений в спортивний костюм темно-синього кольору, чорну шапку, кросівки без шнурівок, має темне волосся.

Якщо комусь відоме місце перебування пацієнта, просять про це повідомити за номером 102.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли з лікарні зникають пацієнти. Торік у січні з психіатричної лікарні втекла Олена Яковлєва, яка перебувала у закладі на судово-психологічній експертизі. Громадянка Росії влаштувала дебош у Личаківському РАЦСі та облила кислотою одну з його працівниць.

Окрім того, торік у серпні у психіатричній лікарні 30-річний пацієнт взяв у заручники групу інших пацієнтів. Правоохоронці штурмом звільняли заручників, внаслідок інциденту 10 пацієнтів психлікарні отримали поранення. У ході штурму постраждали також п'ятеро поліцейських.