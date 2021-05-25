Поліція у Миколаєві затримала 29-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві місцевого історика, дослідника Голодомору Володимира Щукіна. Його вже взяли під варту на час досудового розслідування, повідомила у вівторок, 25 травня, прес-служба обласної поліції.

«Правоохоронці з’ясували, що зловмисник познайомився із потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства та, зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному миколаївцю чисельних ножових поранень в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин», – йдеться в повідомленні. Водночас поліцейські не повідомили, з якою метою підозрюваний знайомився і зустрічався з істориком.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні підозрюваного у вбивстві поліцейські виявили речові докази, які будуть направлені на експертизу. Йому вже вручили повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства. суд взяв його під варту на два місяці без права вийти під заставу.

Місцевий сайт «Новости-Н» повідомив, що суд з обрання підозрюваному запобіжного заходу проходив у закритому режимі на прохання його адвоката. Підозрюваний – 29-річний Євген Б.

Історика-краєзнавця, дослідника Голодомору Володимира Щукіна знайшли вбитим у його помешканні 14 травня. На його тілі виявили численні ножові поранення. Також в історика виявили ушкодження голови.