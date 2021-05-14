Тіло Володимира Щукіна знайшли з численними ножовими пораненнями

У Миколаєві вранці у п’ятницю, 14 травня, знайшли вбитим відомого краєзнавця, кандидата історичних наук, дослідника Голокосту, 67-річного Володимира Щукіна.

За інформацією поліції, 14 травня близько 07:00 на 102 зателефонував житель будинку по проспекту Центральному та повідомив, що двері квартири його сусіда відчинені, а сам він лежить на підлозі.

Експерт, оглянувши тіло 67-річного чоловіка, виявив тілесні ушкодження голови та ножові поранення.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».

Місцеве видання «Новости-N» повідомило, що вбитий – відомий історик-краєзнавець Володимир Щукін.

Те саме видання зазначило, що обставини загибелі 67-річного Володимира Щукіна дуже схожі з вбивством відомого миколаївського історика, доктора історичних наук Миколи Шитюка, який, до слова, був науковим керівником кандидатської дисертації Щукіна.

Миколу Шитюка знайшли з ножем у спині в орендованій квартирі у вересні 2018 року.

заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало підтвердив «Українській правді», що тіло Щукіна було знайдене з явними ознаками насильницької смерті: кілька ножових поранень, зокрема в область тулуба. За його словами, правоохоронці відпрацьовують усі версії.

Що відомо про Володимира Щукіна

Він займався складанням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.

Щукін працював на історичному факультеті Миколаївського національного інституту ім. Сухомлинського, потім був доцентом в Миколаївському навчальному Центрі Одеської державної юридичної академії.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ - на початку ХХ століття». Автор понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних публікацій.