Франківець вистрелив двічі, влучивши в Audi 21-річного водія

Правоохоронці затримали 27-річного раніше судимого мешканця Івано-Франківська, який стріляв на вул. Матейки 3 квітня, пошкодивши автомобіль. Рецидивісту загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили в поліції Івано-Франківської області 4 квітня, франківець вистрілив двічі, влучивши в Audi A4 21-річного водія, і втік з місця події на автомобілі. Внаслідок інциденту обійшлося без потерпілих.

«На місці стрілянини правоохоронці вилучили гільзу та кулю. Їх направили на експертизу. Підозрюваного затримали за кілька годин за місцем проживання. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово судимий за хуліганство та незаконне зберігання зброї», – зазначили в поліції.

Слідчі оголосили франківцю підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає від 3 до 7 років ув’язненя. Суд обиратиме затриманому запобіжний захід.