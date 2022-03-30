Серед особистих речей чоловіків знайшли гранати

Поліцейські затримали трьох підозрюваних в обкраданні помешкання в Ірпені. Троє мешканців Львівщини намагались заїхати у Житомир на краденій машині і представились бійцями-добровольцями, але не змогли цього довести. Виявилось, що вони вкрали не лише машину в мешканки Ірпеня, а й інші цінні речі.

Як повідомили у поліції, у вівторок, 29 березня, близько 16:00 на блокпосту на в’їзді до Житомира центру поліцейські перевірили автомобіль BMW, яким з боку столиці рухались троє чоловіків.

«Усі назвались добровольцями одного з українських батальйонів. Однак документально водій і двоє його пасажирів не змогли підтвердити свою належність до добробату, як і не надали реєстраційні документи на транспортний засіб», – вказано у повідомленні поліції.

Під час огляду автівки чоловіків поліцейські виявили ювелірні прикраси, гроші й інші цінні речі, а також гранати Ф-1 та РГД-5. Пояснити походження знайденого чоловіки не змогли.

Трьох підозрілих чоловіків доставили до відділку поліції. Там з'ясувалося, усі троє - жителі Львівщини, віком від 27 до 31 року.

Поліція також встановила, що автомобіль BMW належить жительці міста Ірпінь, яка зараз перебуває за межами України. Цінності та грошові заощадження теж, як виявилось, викрадені з її оселі. Відтак трьох мародерів затримали.

Нині чоловікам слідчі відділу поліції оголосили про підозру, до суду подано клопотання про взяття чоловіків під варту.