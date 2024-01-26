Правоохоронці встановлюють зв’язки чоловіка з криміналітетом

Поліція Хустського району провела обшуки у помешканні жителя села Березово, який займався ремонтом нелегальної зброї. У закарпатця вилучили сотні набоїв, ємності з порохом, зброю та запчастини до неї.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 25 січня, слідчі виявили у мешканця Хустщини цілий схрон зброї та боєприпасів.

«Йдеться про майже 800 набоїв різного калібру, більшість з яких саме до автоматичної зброї, ємність з порохом, різні частини до вогнепальної зброї та власне саму зброю. Всі речові докази вилучено, їх досліджуватимуть експерти», – інформують у поліції.

Відомо, що закарпатець підпільно ремонтував нелегальну зброю. Правоохоронці встановлюють його зв’язки з криміналітетом та походження вилученої зброї. За незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами закарпатцю загрожує від трьох до семи років позбавленням волі.