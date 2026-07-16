Курс буде відкритим для студентів інженерних спеціальностей будь-якого українського університету

У Національному університеті «Київський авіаційний інститут» (КАІ) з жовтня стартує навчальний курс із розробки оборонних технологій, який підготували школи Массачусетського технологічного інституту – найкращого технологічного університету в світі. Автор програми Джин Кеселман викладає в MIT і водночас є полковником армії США. ZN.ua повідомляє, що він особисто приїде в Україну, щоб адаптувати програму для українських реалій.

Проректорка з питань вступу та онлайн-освіти КАІ Радміла Сегол розповіла ZN.ua про нову програму, яку розробили Школа інженерії та Школа менеджменту Sloan MIT. Курс поєднує інженерну та менеджерську складові.

Автор програми Джин Кеселман викладає в MIT і водночас є полковником армії США. Він керує напрямом оборонних технологій в університеті. Спонсором програми виступають Сили спеціальних операцій Пентагону: вони ставлять завдання і надають фінансову підтримку. Кожна команда студентів отримує реальну інженерну задачу і за кілька місяців має запропонувати рішення, створити прототип продукту та презентувати його потенційним замовникам.

«Під час роботи над задачею команди працюють не лише з викладачами університету, а й із представниками замовника та експертами з менеджменту. На заняття може прийти реальний військовий і навіть представник розвідки. Для кожної команди закуповують необхідні деталі, надають лабораторну базу, а військовий ментор супроводжує проєкт від початку до завершення», – пояснила проректорка.

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Студенти презентують прототипи, отримують зауваження від викладачів, менторів та інших команд і вдосконалюють свої рішення. Фіналом курсу стає Demo Day, коли учасники представляють готові розробки потенційним інвесторам і замовникам.

Джин Кеселман особисто приїде до Києва, щоб разом із КАІ адаптувати програму для українських реалій. Курс буде відкритим для студентів інженерних спеціальностей будь-якого українського університету, хоча учасників чекатиме відбір і безпекова перевірка, адже йдеться про роботу з реальними задачами від українських військових. Про набір університет оголосить на своїх сторінках у соцмережах і на сайті.

Кеселман також є ментором українського кластеру оборонних технологій Brave1, який поєднує військових, розробників та інвесторів. Проректорка КАІ Радміла Сегол розповіла, що у нього українське коріння: він народився у Києві.