Полонений журналіст Станіслав Асєєв на камеру російського ТБ зізнався у шпигунстві

Бойовики «ДНР» примусили взятого у полон українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) зізнатися у шпигунстві і показали це на російському пропагандистському телеканалі «Росія 24».

Як повідомила «Українська правда», Асєєв став учасником програми «Сладков +» на «Росія 24». Як пояснив її ведучий Олександр Сладков, він спеціально приїхав для інтервью з журналістом на Донбас.

«Стаття, за якою мене звинувачують за законодавством “ДНР” – “шпигунство”, то в цьому випадку так, ці звинувачення я визнаю, я їх не заперечую і цілком відкрито говорю, що дійсно я працював на Головне управління розвідки України», – заявив він в інтерв’ю.

Ситуацію прокоментував у Facebook колишній народний депутат, однокурсник полоненого журналіста Єгор Фірсов.

«Бойовики вибили в Стаса зізнання у шпигунстві і співпраці із розвідкою. Йому присвятили цілу передачу на каналі “Росія 24”. Там є весь набір фейків і штампів і щоденники, і шпигунство, і участь в батальйоні, і київські куратори. Таке враження, що Стаса змусили зізнаватися в усьому, що тільки можна собі уявити», – написав він.

Фірсов також звернув увагу на поведінку Асєєва під час інтерв’ю – тремтячий голос і руки, які вже за звичкою тримаються, як в наручниках. «Постановочні кадри, де він їсть, а на столі пляшка боржомі і пляшечки з ліками», – додав екс-депутат.

Журналіст Станіслав Асєєв, який писав під псевдонімом Станіслав Васін, зник на початку червня 2017 року на окупованій території. Пізніше стало відомо, що його взяли в полон бойовики, звинувативши у шпигунстві на українську армію.

Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Востаннє він виходив на зв’язок 2 червня 2017 року.