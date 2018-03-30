Половиною українських обленерго володіють російські бізнесмени

В 11-ти з 24-х українських обленерго значною часткою володіє російський націоналіст

Старший науковий співробітник Євразійського центру «Атлантичної ради» Андерс Аслунд заявив, що Україна має проблему для національної безпеки в енергопостачанні через те, що часткою багатьох українських обленерго володіють російські бізнесмени. Про це він написав у статті, опублікованій на сайті організації, передає «Економічна Правда».

Аслунд наголошує, що майже в 11-ти з 24-х українських обленерго значною часткою володіє російський націоналіст Олександр Бабаков, який фігурує в так званих панамських паперах. «Згідно з санкціями США та Європи, активи Бабакова мають бути заморожені», – стверджує експерт і радить українському урядові також заморозити його активи з огляду на питання національної безпеки.

Ще один значний власник – Костянтин Григоришин – раніше був російським громадянином, але отримав українське громадянство. Крім цього, Аслунд прокоментував приватизаційні плани в Україні. «Наразі держава володіє міноритарними пакетами акцій у багатьох обленерго. Кожна з цих компаній насправді перебуває під контролем одного чи двох великих бізнесменів, тому уряд має продати міноритарні пакети за мінімальною ціною, встановленою державою, єдиному зацікавленому покупцеві», – радить аналітик.

Це було частково зроблено минулого року і уряд передбачив продаж ще 10 міноритарних пакетів акцій. Група VS Energy – найбільший приватний гравець на енергетичному ринку в Україні після ДТЕК Ріната Ахметова.

До слова, VS Energy підконтрольні «Київобленерго», «Рівнеобленерго», «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленрго», «Одесаобленерго», «Чернівціобленерго», «Севастопольенерго», група також має частку в «Миколаївобленерго» і «Хмельницькобленерго». Кінцеві бенефіціари VS Energy – росіяни Михайло Воєводін, Євген Гінер, Олександ Бабаков і Сергій Шаповалов.

Компанії «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина належать частки в «Вінницяобленерго», «Луганське енергетичне об'єднання», «Полтаваобленерго», «Чернігівобленерго», «Сумиобленерго».