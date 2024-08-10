Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі

Влада Польщі підписала угоду зі США на закупівлю кількох сотень ракет класу повітря-повітря AIM-120C AMRAAM. Про це у суботу, 10 серпня повідомило Deutsche Welle.

В польському Агентстві з озброєнь вказали, що вартість контракту становить 855 млн доларів. Інформації про точну кількість ракет у відомстві не надали.

«Постачання здійснюватиметься з 2029 по 2033 роки. Ці засоби повітряного бою використовуватимуться на бойових літаках Військово-повітряних сил США, які перебувають на озброєнні ВПС Польщі», – йдеться в повідомленні.

Закупівля ракет частково фінансуватиметься з Фонду підтримки збройних сил. Угода є результатом згоди від США на закупівлю цього типу ракет. США погодили це 12 березня цього року. Угода стосувалася поставки до 745 ракет AIM-120C-8 AMRAAM за максимальну чисту ціну 1,69 млрд доларів.

Крім того, наступного тижня Варшава і Вашингтон планують підписати угоду на суму понад 9 млрд доларів про закупівлю 96 бойових вертольотів Apache американського виробництва. Ці вертольоти замінять застарілий парк гелікоптерів радянських часів, які наразі є на озброєнні Польщі.

Ракета AIM-120C AMRAAM, що відомо?

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американська всепогодна керована ракета класу повітря-повітря середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі.

Крім США, перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низки інших країн-членів НАТО. Є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Наразі Польща закупила близько 340 ракет AIM-120C AMRAAM (версії C-5 і C-7). Не виключено, що деякі з них потрапили в Україну в рамках програми військової допомоги (як боєприпаси для комплексів NASAMS).