Йдеться, зокрема, про придбання 18 пускових установок M142 для HIMARS

Сполучені Штати дали попередню згоду на продаж Польщі озброєнь загальною вартістю близько 10 млрд доларів. Про це йдеться в поширеному повідомленні Агентства зі співробітництва у сфері безпеки міністерства оборони США.

Йдеться про придбання 18 пускових установок M142 для HIMARS; 468 комплектів модулів заряджання пускових установок HIMARS; 45 армійських тактичних ракетних систем ATACMS; і загалом 1514 пускових установок для РСЗВ GMLRS різної модифікації.

Також польська сторона прохала США про навчально-тренувальні ракети, допоміжне обладнання, засоби зв'язку, запасні й ремонтні частини та інше супутнє обладнання, а ще про підготовку військових та інженерно-технічні і логістичні послуги уряду США й підрядників.

«Запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-члена НАТО, яка є рушієм політичної стабільності і економічного прогресу в Європі», – зазначається в повідомленні.

Підкреслюється, що продаж не змінить «основний військовий баланс» у регіоні та не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Перший контракт на придбання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS був підписаний у 2019 році. Тоді в межах міжурядової угоди міністерство національної оборони Польщі замовило 20 систем залпового вогню HIMARS у американського оборонного гіганта Lockheed Martin, з яких дві мали бути для бойового застосування і дві – для навчання.