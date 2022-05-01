Варшава стала першою столицею з числа потенційних держав-гарантів, яка публічно проголосила, що не братиме участь у такій мирній угоді, яка передбачатиме здачу Росії частини території України. Про це в неділю, 1 травня, заявив зовнішньополітичний радник президента Анджея Дуди Дуди та один з керівників президентської канцелярії Польщі Якуб Кумох.

Він підтвердив, що Польща готова виконати роль гаранта у рамках домовленості з Росією про припинення вогню, у разі, якщо ці переговори матимуть успіх. Він також наголосив, що створення пулу гарантів не є єдиним варіантом.

«Польща не ухилятиметься від своєї відповідальності. Зараз ми обговорюємо проект угоди між Україною та державами-гарантами. Однак це лише початок шляху. Це – один із можливих шляхів припинення конфлікту», – пояснив Якуб Кумох в інтерв’ю Gazeta.pl, повідомила «Європейська правда».

Дипломат наголосив, що проект мирної угоди, який не розголошується, є документом українського авторства. Він також виставив умову участі Польщі у цьому процесі: «Якщо буде досягнуто мирної угоди, нас цікавить лише така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І лише такий документ, на який погоджуються українці».

Він також розкрив деталі переговорів, наголосивши, що здача Донбасу та Криму не розглядається.

«Росіяни хотіли б, щоб гарантії були повторенням Будапешта, а Україна б додатково визнала втрату Криму та Донбасу. Але це смішно. На початку вони також вимагали роззброєння України, але вимагати роззброєння держави, армія якої розгромила значну частину російських військ у сухопутному зіткненні, є нахабністю», – додав Кумох і наголосив, що Польща і надалі підтримує ідею вступу України до НАТО.

Як відомо, досі усі потенційні держави гаранти заявляли, що умови миру має визначити Україна, і намагалися не коментувати імовірність «територіальних компромісів».