Анджей Дуда запевнив, що Польща залишається адвокатом України

Президент Польщі Анджей Дуда у відеозверненні до поляків заявив, що злочини Росії в Україні мають ознаки геноциду і їх винуватці мають понести відповідальність в міжнародних трибуналах.

«Київ, як і вся Україна, стали для вільного світу символом захисту наших спільних цінностей, свободи, суверенності та демократії. Вже тиждень Україна чинить опір окупантам і платить за це найвищу ціну. Численні атаки на житлові будинки, школи та лікарні з боку російських військ мають ознаки геноциду. Я вірю, що вони не залишаються без покарання, а їх винуватці понесуть за це відповідальність в міжнародних трибуналах», – цитує Анджея Дуду Укрінформ.

«Ми є адвокатом України у її намаганнях стати членом ЄС», – додав президент Польщі.

Також польський президент закликав політичні сили всередині країни не піддаватися на провокації та дезінформацію Росії, що будуть спрямовані на країну через її допомогу Україні. Він додав, що Польща не братиме участі у війні з Росією, а Україна зможе відбити ворога.

Як інформував ZAXID.NET, з початку вторгнення Росії в Україну до Польщі виїхало близько пів мільйона українських біженців.

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