Система безпілотників Gladius – це розробка польської компанії

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт на закупівлю безпілотної системи Gladius. Сума контракту – 450 млн дол, що більше ніж вартість угоди на закупівлю Bayraktar TB2 ( 270 млн дол) або БПЛА Orlik (180 млн дол), пише «Мілітарний» з посиланням на defence24.pl.

Військо Польське отримає кілька сот безпілотних літальних апаратів, що входять до складу системи. Це і розвідувальні БПЛА FT5 і дрони-камікадзе виробництва польської компанії WB Group. Загалом за контрактом буде передано чотири батарейні комплекти системи, проведене навчання персоналу і надано пакет технічного обслуговування. Літальні апарати будуть інтегровані з наземними артилерійськими підрозділами через польську систему керування вогнем Topaz.

Перші елементи Gladius надійдуть на озброєння артилерійських полків на сході країни вже в 2022 році. На рішення придбати систему вплинув аналіз війни в Україні.

Комплекс Gladius дозволить польській армії розвідувати і вражати цілі на глибині 100 км.

БПЛА FT5, за даними компанії-виробника, це двомоторний безпілотник з розмахом крил 6,4 м. Здатний виконувати задачі з розвідки на максимальній висоті 5000 м і перебувати в повітрі протягом 10 годин. Корисне навантаження БПЛА – оптико-електронна та тепловізійна камера, системи радіоелектронної розвідки (РЕР), сенсор визначення рівня забруднення.

Нагадаємо, на початку квітня Польща підписала найбільший у своїй історії військовий контракт на постачання 250 американських танків.