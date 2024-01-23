Внаслідок вибуху ракети у Пшеводуві загинули двоє громадян Польщі

Польські служби призупинили розслідування вибуху ракети в Пшеводові, внаслідок якого загинули двоє фермерів. Згідно з висновками польських слідчих, це була українська ракета ППО, випущена під час масованого російського ракетного обстрілу. Про це 23 січня повідомляє RMF FM.

«Розслідування призупинене через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії. У прокуратурі зазначають, що ухвалили рішення "у зв’язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу"», – зазначено у повідомленні.

15 листопада 2022 року у прикордонному з Україною селі Пшеводув вибухнула ракета, внаслідок чого загинули двоє чоловіків віком 59 і 60 років. Того дня відбувся масований російський обстріл території України, у тому числі її західних областей.

Як стверджує польська сторона, це була українська ракета ППО, яка збивала російські цілі. Натомість українці наполягали на версії російської ракети. Як пише RMF, поляки надіслали українській владі заявки багато місяців тому, щоб отримати інформацію, яка дозволить на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету. Призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини цієї події.

Українська сторона поки не прокоментувала заяву польської прокуратури.