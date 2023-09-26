15 листопада 2022 року у прикордонному селі Пшеводув у Польщі впала ракета, уламки якої вбили двох фермерів

Польські правоохоронці дійшли висновку, що в листопаді 2022 року у прикордонному селі Пшеводув упала ракета української ППО. Про це 26 вересня повідомило польське видання Rzeczpospolita.

Журналісти стверджують, що попри те, що українська сторона нібито недостатньо співпрацювала з польськими слідчими, експерти все ж встановили, що трагічний випадок у селі Пшеводув, де загинули двоє фермерів, спричинило падіння ракети української протиповітряної оборони.

За інформацією журналістів, висновок ґрунтується на інформації з кількох джерел, включно із засекреченими даними польських національних служб. Експерти вважають, що це була ракета від системи С-300 серії 5В55, вироблена у Росії. Прокуратурі нібито відомо, де саме на території України її випустили для збиття цілі під час масованої ракетної атаки РФ на українські міста 15 листопада 2022 року. Ракети ППО випустили по цілі у парі, одна з них влучила, інша продовжувала летіти.

«У такій ситуації в ракеті після досягнення певної висоти мають спрацювати механізми самознищення. Але цього не сталося, ми не знаємо, чому», – сказав журналістам близький до розслідування.

Висновок нібито «категоричний» та виключає, що ракета могла прилетіти з території Росії, оскільки ракета С-300 може подолати не більше 90 км, а також виключають пуск із Білорусі, тому що звідти до Пшеводува по прямій – 150 км.

Своєю чергою речник Національного офісу прокурора Лукаш Лапчинський у коментарі виданню підтвердив, що прокураура справді отримала висновок, але зазначив, що не може розкривати зміст через його конфіденційний характер. За його словами, на цьому етапі розслідування у Польщі вже здійснили всі можливі слідчі дії.

«Ми надіслали запит на юридичну підтримку з боку України і очікуємо відповіді», – повідомив Лукаш Лапчинський.

Нагадаємо, 15 листопада в селі Пшеводув на території агропідприємства пролунав вибух. Це сталося під час масованої російської атаки та територію України. На місці події загинуло двоє людей. Пізніше МЗС Польщі повідомило, що вибух спричинила ракета російського виробництва.

Наступного дня у Польщі заявили, що не вважають інцидент з ракетою у селі Пшеводув нападом на країну і трактують інцидент як нещасний випадок. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що на території Польщі впала ракета типу С-300, і що, ймовірно, це була ракета, яку використовували українські сили.

Минулого тижня польське RMF FM опублікувало матеріал про те, що розслідування падіння ракети у Пшеводуві нібито заблоковане через відсутність співпраці з українського боку.