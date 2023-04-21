Перший конвой української продукції має вирушити в обід 21 квітня

Польща розблокувала транзит українських агропродуктів через свою територію. Перший конвой вантажівок з українським зерном та продуктами скоро вирушить до Нідерландів, повідомив у п'ятницю, 21 квітня, речник Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Дерусь, пише «Укрінформ».

Імовірно, Польща розблокувала транзит через наміри Єврокомісії ввести обмеження на імпорт українського зерна. Для того, щоб країни отримали компенсації для фермерів, передбачені Єврокомісією, та забезпечили реекспорт збіжжя до інших країн Євросоюзу, Польща, Угорщина, Болгарія та Словаччина мають відмовитися від своїх самовільних рішень щодо заборони українського імпорту.

«Зараз ми вже маємо сформований конвой з п’яти вантажівок, завершується оформлення документів. Ці автомобілі вже пройшли ветеринарний та митний контроль, і зараз на них встановлюються пломби. Перший конвой повезе до Нідерландів кукурудзу, м'ясо і яйця», – заявив Міхал Дерусь.

У прес-службі «Укртрансбезпеки» повідомили, що Польща встановила жорсткі умови щодо транзиту з України. Щоб провезти товар Польщею, перевізник має дотримуватись таких вимог:

мати запас пального щонайменше на 150 км дороги, та не зупинятися на АЗС Польщі;

їхати через Польщу в супроводі;

підготувати вантажівку до опломбування;

«Якщо ці умови не виконані, то митні органи Республіки Польща забороняють проїзд до Польщі, повертають вантажівку до України», – повідомили у прес-службі «Укртрансбезпеки».

Нагадаємо, 15 квітня Польща оголосила про повну заборону ввезення зерна та десятків інших видів сільгосппродукції з України, включно з транзитом. Рішення країни було зумовлене протестами польських фермерів. Польща анонсувала викуп українського зерна та компенсації фермерам.

Наступного дня на рішення Польщі та низки інших країн, які заборонили український імпорт, відреагували в Єврокомісії – Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн 16 квітня провела розмову з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та розкритикувала односторонні дії країни. В Єврокомісії підкреслили, що такі дії є неприйнятними, а члени ЄС мають координувати свої дії.