Будинок раніше перебував у користуванні радянського посольства за договором з СРСР

Будівлю колишнього посольства СРСР у Польщі переобладнають під потреби біженців з України. Про це повідомив мер Варшави Рафал Тжасковський.

За його словами, міська влада вже багато місяців працювала над тим, щоб повернути у власність міста будинок і нарешті отримала позитивне рішення суду.

«Зважаючи на російську агресію проти України, я вирішив на тривалий термін облаштувати там квартири для потреб українських сімей з дітьми», – заявив мер Варшави.

Оскільки Росія досі не звільнила будівлі, судові виконавці відберуть її у примусовому порядку.

«Наразі тривають необхідні процедури щодо прийняття будівлі. Коли ми завершимо формальні процедури, почнемо готувати 100 квартир у будинку, щоб ними можна було користуватися», – розповів Тжасковський.

Одинадцятиповерхову будівлю за адресою Собеського, 100 побудували наприкінці 70-х.

Будинок перебував у користуванні радянського посольства за договором з СРСР. Будівля була покинута в 1989 році, але потім Росія відмовилась його повертати, обнесла колючим дротом, і встановила відеокамери. Росіяни аргументували це «діючим договором, за яким вони сплачують оренду», хоча наспраді кошти вже давно не сплачувались і росіяни заборгували з ним понад 20 млн євро.

Міністерство закордонних справ Польщі і міська влада Варшави ще з початку 1990-х років докладали зусиль для повернення нерухомості, але перші позитивні результати у суді вдалося отримати лише нещодавно.