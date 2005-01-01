Польща створює Інститут польсько-угорської дружби

Президент Польщі Анджей Дуда підписав відповідний законопроект

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про створення Інституту польсько-угорської дружби імені Вацлава Фельчака. Про це повідомляє «Польське радіо».

«Я глибоко вірю, що ця установа сприятиме поглибленню співпраці між нашими країнами, між нашими народами. Мова йде про наукове, громадське і культурне співробітництво», - заявив Дуда.

Інститут польсько-угорської дружби буде розташований в Варшаві, але згодом почнуть функціонувати місцеві відділення.

Вацлав Фельчак, ім'ям якого назвуть інститут, під час Другої світової війни був кур'єром польського уряду у вигнанні. У 80-х роках він брав участь у створенні угорської демократичної опозиції, в тому числі і партії Фідес 1988 року.

Нагадаємо, у столиці Польщі Варшаві у понеділок, 26 березня, відбудеться урочисте підписання договорів про співпрацю між Інститутом національної пам'яті (ІНП) Польщі та трьома українськими Державними архівами Одеської, Вінницької та Хмельницької областей.