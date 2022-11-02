Уряд Польщі 2 листопада ухвалив рішення щодо будівництва атомної електростанції. Про це йдеться у заяві польського уряду, пише «Європейська правда».

Перша атомна електростанція в Польщі буде побудована на базі американської технології реакторів AP1000.

«Вибір американської технології не тільки зміцнить енергетичну безпеку Польщі, але й стане значним імпульсом розвитку для нашої економіки», – заявила міністерка клімату і навколишнього середовища Анна Москва.

Міністерка додала, що партнерство зі США у будівництві першої атомної електростанції в Польщі є чітким підтвердженням стратегічного підходу обох країн до питання суверенітету Польщі та енергетичної безпеки всієї Центрально-Східної Європи.

«Ми працюємо згідно з графіком. Будівництво першої польської атомної електростанції розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції», – сказала Москва.

Прем'єр-міністр Матуеш Моравецький раніше заявив, що будівництво атомної електростанції коштуватиме 20 млрд доларів, повідомляє TVN24.

До слова, раніше повідомлялось, що Польща уклала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої в країні атомної електростанції.