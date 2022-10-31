Польща уклала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої в країні атомної електростанції. Про це пише «Європейська правда».

Korea Hydro & Nuclear Power Co, державний оператор АЕС, підписав угоду з польськими компаніями PGE SA і ZE PAK SA. Консорціум побудує кілька реакторів APR-1400 поблизу вугільних заводів ZE PAK в місті Патнов.

«Ініціатива ZE PAK і PGE надзвичайно цікава, оскільки вона відповідає стратегічним цілям Польщі і поляків - дешева енергія і енергетична незалежність», – цитуються в заяві слова віцепрем'єр-міністра Польщі Яцека Сасіна.

Угода була підписана через кілька днів після того, як Польща обрала компанію Westinghouse Electric Co. для будівництва своєї першої атомної електростанції.

Польщі це дозволить забезпечити стабільне постачання електроенергії і водночас зменшити потребу в імпорті вугілля і природного газу.

Угода також є вигідною для уряду Кореї, який просуває експорт атомних технологій в рамках більш широкого поштовху до скорочення викидів.

Компанії розроблять більш детальний план розвитку до кінця цього року з викладенням очікуваного бюджету та фінансування. Кількість реакторів, які будуть побудовані, буде визначено пізніше.

Міністерство енергетики Південної Кореї заявило, що воно також підписало окремий меморандум про взаєморозуміння з міністерством державних активів Польщі, в якому погодилося надати підтримку компаніям у розробці проекту та обмінюватися інформацією для подальшого розширення співпраці між двома країнами.