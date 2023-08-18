Президент Польщі затвердив проведення референдуму в день виборів до парламенту

Президент Польщі Анджей Дуда в середу, 17 серпня, підписав поправку до закону про загальнонаціональний референдум, яка дасть змогу провести його у день парламентських виборів 15 жовтня. Наразі планується винести на референдум чотири питання. Про це повідомили в канцелярії президента Польщі.

Перед цим Сейм Польщі подолав вето Сенату, верхньої палати парламенту, на поправку до закону, яка дозволяє проводити референдум в один день із виборами.

Референдум ініціювала партія влади «Право і справедливість». Спершу на нього хотіли винести єдине запитання – про розподіл мігрантів між країнами ЄС, проте пізніше додали ще три. Таким чином, наразі Рада міністрів запропонувала винести на референдум чотири питання:

Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств? Чи ви за підвищення пенсійного віку до 60 років для жінок і до 65 років для чоловіків? Чи підтримуєте ви прийом нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки, відповідно до механізму примусового переселення, нав’язаного європейською бюрократією? Чи підтримуєте ви зняття загородження на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь?

15 жовтня у Польщі відбудуться парламентські вибори. Голосування стосуватиметься обох палат Національних зборів. На чотирирічний термін обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів.

Уряд обґрунтував проведення референдуму одночасно з виборами до Сейму та Сенату тим, що це дозволить зменшити витрати і підвищити явку.