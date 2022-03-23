Шпигуни працювали у посольстві Росії у Варшаві під дипломатичним прикриттям

Агенція внутрішньої безпеки Польщі (ABW) вимагає терміново вислати з країни 45 осіб, які під дипломатичним прикриттям займались розвідкою на користь Росії, інформує у середу вранці, 23 березня, телеканал TVN24. Уже через кілька годин міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що російських шпигунів вислано з країни.

«Виконуючи свої обов’язки Агенція внутрішньої безпеки підготувала лист виявлених 45 осіб, які працюють у Польщі під так звании дипломатичним прикриттям. Це особи, які мають і функціонують у рамках дипломатичного статусу, але де-факто проводять розвідувальну діяльність проти Польщі», – заявив під час прес-конференції у середу, 23 березня, Станіслав Жарин, речник міністра-координатора спецслужб і міністра МВС Польщі.

За його словами, «дані розвідки Агенції внутрішньої безпеки свідчать, що російські служби стають все більш наступальними і діють агресивно проти Польщі».

Перелік 45 підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів передали до міністерства закордонних справ Польщі із проханням терміново видалити цих людей з країни.

«Матеріали ABW доводять, що діяльність виявлених офіцерів та осіб, які з ними співпрацюють, служить реалізації проектів російської розвідки, спрямованих на стабільність Республіки Польща та її партнерів на міжнародній арені та загрожує інтересам та безпеці Польщі», – йдеться у повідомленні на сайті спецслужб.

До списку входять офіцери російських спецслужб та їх соратники. Один із цих людей – офіцер російських служб, чию «діяльність було виявлено у ході розслідування щодо громадянина Польщі, заарештованого 17 березня цього року за підозрою у шпигунстві». Тоді агенти ABW затримали працівника архівного відділу книг цивільного стану Архіву адміністрації цивільного стану Варшави, де копіював дані і передав їх службі закордонної розвідки Російської Федерації.

«Офіцери російський спецслужб, використовуючи дипломатичний статус для ведення розвідувальної діяльності, порушують польський закон і Віденську конвенцію», – зазначають в ABW.

О 12:27 міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter, повідомив про те, що російських шпигунів вже вислали з країни.

«Польща вислала 45 російських шпигунів, які прикидалися дипломатами. З повною послідовністю і рішучістю ми знищуємо агентів російських спецслужб у нашій країні», – написав Маріуш Камінський.

Посла Росії Сєргєя Андрєєва вже викликали до МЗС Польщі для розмови на тему виявлених шпигунів та їхнього вислання з країни. Він відмовився будь-що коментувати журналістам. Але після виходу з будівлі МЗС повідомив журналістам, що Росія у відповідь на дії Польщі також вишле польських дипломатів. Він також додав, що не має наміру покидати Польщі.

Досі російських дипломатів вислали Словаччина (3), Литва (4), Латвія (3), Естонія (3), Болгарія (10), Чорногорія (1) та ООН (12).