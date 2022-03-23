Над посольством Росії у Варшаві помітили дим

Над посольством Росії у Варшаві було видно дим. Це може свідчити про те, що російські дипломати спалюють документи та готуються залишати Польщу.

У мережі з’явилося фото, на якому видно дим із димарів посольства Росії у Варшаві. За неофіційною інформацією, російські дипломати спалюють документи, повідомляє NaTemat.

При цьому польські ЗМІ та дописувачі соцмереж зазначають, що аналогічно в Києві російські дипломати спалювали документи перед початком вторгнення Росії в Україну, однак жодних ознак вторгнення Росії в Польщу на сьогодні нема.

«Тож хоча ситуація, представлена ​​на фото (яка вже викликала великі емоції в мережі) нагадує те, що сталося в Києві перед початком війни, напад на Польщу малоймовірний. Будь-які спроби атаки з Калінінградської області були б відразу помічені американською розвідкою або розвідкою НАТО», – зазначає видання.

Варто нагадати, що у 2017 році в соцмережах поширювалися ідентичні фотографії з Сан-Франциско, але росіяни не покидали об’єкт, не кажучи вже про напад на США. Польща досі підтримує дипломатичні відносини з Російською Федерацією, і офіційно немає жодних ознак того, що ця ситуація зміниться. За інформацією польського порталу Onet, 40 російських дипломатів будуть вислані з Польщі через шпигунство на користь РФ.