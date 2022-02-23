Мешканців викликали рятувальників, бо побачили вогонь на території Генконсульства РФ у Львові

У середу зранку, 23 лютого, на території генерального консульства Росії у Львові, що розташоване на вул. Костя Левицького, люди побачили вогонь та викликали пожежників. Рятувальники, які прибули на місце події, пожежі не виявили. З’ясувалося, що працівники консульства щось спалюють у бочці на території консульства.

«Люди викликали рятувальників, бо побачили вогонь. Коли ми приїхали, то представники консульства повідомили, що вони проводять роботи зі спалювання чогось. Пожежі немає», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Пожежників на територію не впустили. Представник консульства вийшов до них і повідомив, що все добре.

Що саме спалювали, невідомо. Але напередодні увечері в Одесі мешканці повідомили, що працівники російського консульства спалювали у дворі якісь документи. Спалювання документів відбувалося після того, як російське міністерство закордонних справ повідомило про вивезення з України всіх працівників своїх дипломатичних установ.