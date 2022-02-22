Ввечері у вівторок, 22 лютого, на Гагарінському плато в Одесі працівники російського консульства спалювали у дворі якісь документи, повідомили у соцмережах місцеві мешканці та журналісти.

Спалювання документів відбувається на тлі заяви російського міністерства закордонних справ про вивезення з України всіх працівників своїх дипломатичних установ через те, що нібито від 2014 року вони стали «об'єктами агресивних дій». Про точну дату вивезення російських дипломатів не повідомили, зазначивши, що це відбудеться «найближчим часом».

Video circulating on social media purportedly showing Russian Embassy staff burning documents at the Odessa Consulate pic.twitter.com/ob0gPlNKTI — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 22, 2022

Another video from #Russia's Consulate in Odessa pic.twitter.com/qLGNMxMuy2 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 22, 2022

До слова, 17 лютого, у день початку масштабного загострення на Донбасі, у соцмережах поширювали відео диму над посольством Росії в Києві. Тоді користувачі також припускали, що там спалюють документи. Офіційно інформацію про пожежу ніхто не підтвердив, а рятувальники заявили, що до них з цього приводу ніхто не звертався. Подібне відео у Twitter опублікували і 22 лютого.