Росія найближчим часом евакуює персонал посольства та консульств в Україні для захисту його життя та безпеки, повідомило російське МЗС у вівторок, 22 лютого.

«За обставин, що склалися, наше першочергове завдання – подбати про російських дипломатів і працівників посольства та генеральних консульств. Для захисту їхнього життя та безпеки керівництво Росії прийняло рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована найближчим часом», – сказано в повідомленні.

Такими «обставинами» МЗС Росії назвало нібито численні напади на її дипустанови і нібито погрози фізичної розправи її дипломатам. Водночас про те, що російські війська зосередилися довкола України і, ймовірно, готують вторгнення, в повідомленні не згадується.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про можливість розриву дипломатичних відносин з Росією.

Також нагадаємо, що на тлі можливого вторгнення Росії, низка посольств і консульств переїхали з Києва і східних областей до Львова. Однак напередодні стало відомо, що працівники посольств США й Австралії після переїзду до Львова виїхали до Польщі.