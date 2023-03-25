Польський виробник боєприпасів Dezamet значно збільшить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити постачання в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю RMF FM.

Dezamet, який виробляє боєприпаси для артилерії, мінометів і гранатометів, є одним з понад 50 підприємств групи PGZ, що виробляють зброю.

«Цей завод може розраховувати на нові замовлення і кошти, ми будемо запускати нові виробничі лінії на цьому та інших підприємствах з виробництва боєприпасів. Ми хочемо якомога швидше збільшити обсяги виробництва в кілька разів», – сказав Моравецький.

Прем'єр-міністр підкреслив, що він також розраховує на те, що приватні компанії в Польщі збільшать виробництво боєприпасів. PGZ планує збільшити свою робочу силу на кілька тисяч осіб, заявив раніше виконавчий директор Себастьян Хвалек. Наразі в концерні працює близько 20 тис. осіб.

Також Моравецький планує переконувати партнерів в ЄС у потребі спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки снаряди Україні потрібні вже зараз, а в Європі їх недостатньо. Наразі Франція виступає проти закупівлі амуніції за межами Євросоюзу, наполягаючи на тому, щоб вигідні контракти йшли європейським фірмам.

Нагадаємо, 20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно виробляти і закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Реалізація цього плану передбачає надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців.