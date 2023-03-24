Польща продовжить наполягати на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україну. Натомість чотири країни не підтримують збільшення фонду. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, для того, щоб збільшити бюджет Європейського фонду миру, Польщі доведеться переконати кілька країн: Францію, Німеччину, Італію та Грецію, які не підтримують цю ідею. Франція, Німеччина та Італія, зокрема, стверджують, що саме вони роблять найбільший внесок до бюджету фонду, понад 60%, і це, як вони підкреслюють, є для них тягарем.

Тому ці країни хотіли б спочатку встановити принцип витрачання цих грошей, етапи виплат, а також те, яка частина буде виділена Україні, а яка – на спільні місії, наприклад, в Африці.

Найближчим часом це питання обговорюватимуть посли ЄС, потім – глави МЗС, і нарешті воно буде винесене на саміт лідерів ЄС, ймовірно, лише в червні.

До слова, напередодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що ще 200 мільйонів євро надійдуть до Польщі в рамках Європейського фонду миру, які будуть спрямовані на оборонну політику.