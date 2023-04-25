Росіянка Віталія Дяченко стверджує, що мала необхідні супровідні листи від Міжнародної федерації тенісу

Польська авіакомпанія LOT Airlines відмовилася пропускати в літак російську тенісистку Віталію Дяченко. Спортсменка не змогла потрапити на турнір у Франції і ночувала в аеропорту. Інформацію, про яку напередодні повідомила росіянка у соцмережах, підтвердили польському агентству PAP в польській авіакомпанії.

За словами 32-річної Дяченко, як займає 250-е місце в рейтингу WTA, вона хотіла вилетіти з Каїру до Ніцци транзитом через Варшаву. Однак в авіакомпанії LOT їй відмовили в обслуговуванні. Згодом, їй також відмовили у продажі квитка в німецькій авіакомпанії Lufthansa, пояснюючи їй, що вона повинна прибути до ЄС через Іспанію, яка їй видала візу.

«Мені відмовили у вильоті на турнір на Корсику авіакомпанією LOT Airlines (польські авіалінії) у напрямку Каїр – Варшава – Ніцца, тому що я володарка російського паспорта. Правила авіакомпанії – заборонити росіянам літати рейсами Lot Airlines», – сказано в публікації тенісистки.

За словами Дяченко, у неї були листи підтримки від Жіночої тенісної асоціації (WTA) і батька, який нібито народився в Україні і працює в ООН. Однак ці аргументи не вплинули на рішення польської авіакомпанії, і Дяченко залишилася в аеропорту.

«Кінець історії: ночувала в аеропорту, зі мною поводилися, як з громадянином третього класу, витратила пару тисяч євро. На превеликий жаль, у мене немає можливості потрапити на турнір, оскільки немає маршруту через авіакомпанії, які не перевозять росіян. У підсумку, я не можу виступити на турнірі, і єдиний варіант – повернутися додому і пропустити ще один ігровий тиждень через цю ситуацію», – розповіла вона.

Польська авіакомпанія LOT у коментарі журналістам пояснила, чому відмовилася взяти пасажиром на свій літак російську тенісистку.

«Авіакомпанія LOT не змогла прийняти на свій рейс громадянку російської федерації, діючи відповідно до розпорядження міністра внутрішніх справ та адміністрації від 13 березня 2020 року про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху в окремих пунктах пропуску. У положеннях розпорядження введено обмеження у визначених пунктах пропуску, в тому числі в аеропортах, щодо громадян російської федерації, які подорожують з-за меж Шенгенської зони», – повідомила польська авіакомпанія.

Оскільки росіянка не змогла вчасно прибути до Ніцци вона змушена буде знятися з турніру. За її словами, вона пробула в Каїрі 18 годин, витратила кілька тисяч євро і до неї було продемонстровано ставлення «як до людини третього сорту».

Голова комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмітрій Свищев прокоментував для ЗМІ цю ситуацію та зазначив, що необхідно подавати до суду на авіакомпанію через дискримінацію за національною ознакою.

«Думаю, що треба подавати до суду за дискримінацію за національною ознакою. Стосовно авіакомпанії слід вживати серйозних заходів. І треба вимагати компенсації. Це не можна залишати поза увагою. До того ж нашим колегам з Мінспорту, з МЗС треба включити всілякі заходи захисту наших громадян. Не зважаючи на те, хто це: спортсмен, агроном, лікар. У жодній країні світу ніхто не має права вживати незаконних заходів щодо громадян іншої країни», – сказав він, пише російський «Спорт-експрес».

Як відомо, Україна та багато інших країн, зокрема Польща, закликають Міжнародний олімпійський комітет виключити росіян та білорусів з усіх міжнародних змагань у зв’язку з участю цих країн у повномасштабній збройній агресії проти України.

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну низку міжнародних спортивних федерацій усунули національні та клубні російські команди від участі у своїх турнірах. Під санкції, зокрема, потрапили футбольна та хокейна збірні. Для російських тенісистів, які виступають в індивідуальних змаганнях, жодних обмежень не запроваджено.