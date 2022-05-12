Марку із Зеленським приклеїли на листівці для російського посла

Польська пошта випустила першу у світі марку із зображенням українського президента Володимира Зеленського. Ініціатором цього став депутат Краківської міської ради Лукаш Вантух, про що він і написав у Facebook у середу, 11 травня. Марку із Зеленським можна використовувати для кореспонденції у межах Польщі, одну таку марку приклеїли на листівці для російського посла у Варшаві.

Всього польська пошта випустила 891 марку із зображенням Володимира Зеленського. Кожна марка пронумерована та має унікальний QR-код. Одну з марок краківський депутат приклеїв на листівці та відправив російському послу у Варшаву Сєргєєві Андрєєву.

«А тепер погляньте, що ця марка справжня та оригінальна. Гляньте на поштовий штам на листівці із Кракова, яку я вчора відправив до представника росіян у Польщі. Сподіваюся, що хоч трохи зіпсую йому сніданок, коли листівка прийде до їхнього посольства», – написав депутат з Кракова Лукаш Вантух.

Польська пошта випусила 99 аркушів з марками із Володимиром Зеленським. На кожному аркуші є по 9 марок. Додруковувати їх не планують (фото Лукаша Вантуха)

Депутат також наголосив, що Україна чинить відчайдушний спротив і значна заслуга у цьому належить президенту Володимиру Зеленському, який за словами Вантуха «став символом української боротьби за свободу».

До слова, марку із зображенням Зеленського відправили і до Львова. 11 травня марку відіслали як подарунок для міського голови Львова Андрія Садового.

Марки із Зеленським вже почали продавати. Одна коштує — 500 злотих. Однак за словами Лукаша Вантуха, за кілька днів ціна на марки може зрости. Гроші від продажу марок у Польщі використають для закупівлі гуманітарної допомоги для українців.