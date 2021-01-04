Контрабанду сигарет із білоруськими акцизними знаками виявили у вантажівці із газованими напоями з України

У понеділок, 4 січня, польська митниця повідомила про виявлення великої партії сигарет, які намагались провезти у Польщу через кордон з Україною.

Як йдеться в повідомленні, контрабанду виявили у пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин у вантажівці, яка везла з України до Польщі газовані напої. Під час сканування у причепі митники знайшли захованими поміж товаром 196,8 тис. пачок сигарет із білоруськими акцизними знаками. Ринкова вартість сигарет становить 2,8 млн злотих (615 тис. євро) і, за словами польських митників, це одна з найбільших вилучених у 2020 році партій сигарет на кордоні.